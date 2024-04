Update 2 für Tomb Raider I-III: Remastered

Aspyr Media schraubt weiter an "Tomb Raider I-III: Remastered". Jetzt ist Update 2 für die Compilation verfügbar.

Tomb Raider I-III: Remastered

Das jüngste Update für "Tomb Raider I-III: Remastered" nimmt wieder zahlreiche Verbesserungen und Optimierungen vor. Dabei wird zwischen generellen Verbesserungen an allen Teilen und individuellen Optimierungen der einzelnen Ableger unterschieden. Am meisten wurde dabei offenbar am dritten Teil der Serie gewerkelt, denn er bekam die meisten Änderungen spendiert. Alle Details dazu können, wie gewohnt, in den offiziellen englischen Patchnotes nachgelesen werden.

"Tomb Raider I-III: Remastered" ist seit 14. Februar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.