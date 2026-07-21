Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Sehenswertes Entwicklertagebuch

Crystal Dynamics hat ein neues Entwicklertagebuch zu "Tomb Raider: Legacy of Atlantis" veröffentlicht. Dieses solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier werden uns über fünf Minuten lang intime Einblicke in die Entwicklung von "Tomb Raider: Legacy of Atlantis" geboten. Dabei geht es inhaltlich vor allem um die Fortbewegungsmöglichkeiten in der Spielwelt und wie diese modernisiert wurden. Die Entwickler erklären ausserdem einzelne Aspekte davon im Detail.

Erst im Juni hatte uns ein Trailer die Spielwelt von "Tomb Raider: Legacy of Atlantis" näher vorgestellt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

*"Tomb Raider: Legacy of Atlantis" erscheint am 12. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC."