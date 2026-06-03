Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint Februar 2027

Neuer Trailer zur State of Play

News Video Roger

Crystal Dynamics und Flying Wild Hog haben heute bekannt gegeben, dass "Tomb Raider: Legacy of Atlantis", die mit Spannung erwartete Neuinterpretation des ersten Tomb Raider von 1996 am 12. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2 erscheinen wird.

Ein neuer Trailer wurde während des heutigen State of Play-Showcase vorgestellt und bietet euch einen ersten Einblick ins Gameplay.

Zum Start wird "Tomb Raider: Legacy of Atlantis" vollständig lokalisiert sein und umfassende Audio- und Textunterstützung in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch (Lateinamerika), Portugiesisch (Brasilien), Polnisch und vereinfachtem Chinesisch bieten. Eine reine Textlokalisierung wird in Italienisch, Spanisch (Spanien), Japanisch, Koreanisch und traditionellem Chinesisch verfügbar sein.

Quelle: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of AtlantisPCPlayStation 5Xbox Series X/S

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