Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint Februar 2027

Crystal Dynamics und Flying Wild Hog haben heute bekannt gegeben, dass "Tomb Raider: Legacy of Atlantis", die mit Spannung erwartete Neuinterpretation des ersten Tomb Raider von 1996 am 12. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2 erscheinen wird.

Ein neuer Trailer wurde während des heutigen State of Play-Showcase vorgestellt und bietet euch einen ersten Einblick ins Gameplay.

Zum Start wird "Tomb Raider: Legacy of Atlantis" vollständig lokalisiert sein und umfassende Audio- und Textunterstützung in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch (Lateinamerika), Portugiesisch (Brasilien), Polnisch und vereinfachtem Chinesisch bieten. Eine reine Textlokalisierung wird in Italienisch, Spanisch (Spanien), Japanisch, Koreanisch und traditionellem Chinesisch verfügbar sein.