Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Umfangreicher Gameplay-Trailer

Crystal Dynamics hat einen ausführlichen Gameplay-Trailer zu "Tomb Raider: Legacy of Atlantis" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagter Gameplay-Trailer zu "Tomb Raider: Legacy of Atlantis" trägt den Titel "Reimagining Peru" und zeigt uns folglich fast sieben Minuten lang die Entstehung von Peru in dem Spiel. Dies geschieht hauptsächlich mit einer kurzweiligen Mischung aus In-Game-Sequenzen und dazu passenden Kommentaren der Entwickler.

Das letzte Lebenszeichen von "Tomb Raider: Legacy of Atlantis" hatte es beim jüngsten State of Play Anfang des Monats gegeben, wo ein neuer Trailer gezeigt und der Releasetermin verkündet wurde. Unsere Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Tomb Raider: Legacy of Atlantis" erscheint am 12. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.