Tomb Raider: Catalyst: Neue Details

Game Director Will Kerslake hat jetzt in einem Interview frische Details zu "Tomb Raider: Catalyst" verraten. Der Titel war im Rahmen der Game Awards enthüllt worden.

So setzt die Handlung von "Tomb Raider: Catalyst" mehrere Jahre nach dem Ende von "Tomb Raider: Underworld" aus dem Jahr 2008 an. Man knüpft damit direkt an die klassische Zeitleiste der Serie an und markiert simultan eine inhaltliche Rückbesinnung auf deren Ursprünge. Die in den vergangenen Jahren veröffentlichte Reboot-Trilogie bleibt gleichzeitig Bestandteil des Kanons und fungiert von nun an als Herkunftsgeschichte von Lara Croft.

Die Handlung von "Tomb Raider: Catalyst" spielt nach den Ereignissen von "Tom Raider: Underworld" und zeigt eine deutlich erfahrenere Lara Croft. Ein genauer zeitlicher Abstand wird dabei nicht genannt. Laut Kerslake dürfte die Story aber in nicht allzu weiter Zukunft liegen, da Laras Alter eine wichtige Rolle spielt.

Geplant ist ein Spiel, das ohne detaillierte Vorkenntnisse zugänglich bleibt: Frühere Ereignisse liefern zwar Hintergrund, sind aber keine Bedingung für das Verständnis der Handlung. Damit richtet sich "Tomb Raider: Catalyst" an langjährige Anhänger der Serie und auch an neue Spieler.

"Tomb Raider: Catalyst" erscheint 2027 für PS5, Xbox Series X und den PC.