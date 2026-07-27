Tomb Raider: Catalyst: Spekulationen über Verschiebung

In den vergangenen Tagen hatten Gerüchte über eine eventuelle Verschiebung von "Tomb Raider: Catalyst" die Runde gemacht. Eigentlich sollte das Action-Adventure im nächsten Jahr veröffentlicht werden.

Stein des Anstosses sind Aussagen von Jeffrey Gattis, General Manager der Amazon-Games-Sparte, der in einem Podcast angedeutet hatte, dass "Tomb Raider: Catalyst" erst 2028 erscheinen wird. Daraufhin erklärte jedoch ein Unternehmenssprecher, dass es aktuell keine Neuigkeiten zum Veröffentlichungstermin gibt. Die Entwicklung verläuft demnach planmässig und weitere Informationen dazu will Amazon Games erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Es bleibt also spannend.

Das letzte Lebenszeichen von "Tomb Raider: Catalyst" hatte es im vergangenen Dezember gegeben, als Game Director Will Kerslake in einem Interview neue Details zu dem Spiel verriet. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Tomb Raider: Catalyst" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.