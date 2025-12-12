Zwei neue Tomb Raider-Spiele angekündigt

Bei den Game Awards heute Nacht haben Amazon Game Studios und Crystal Dynamics die Zuschauer mit der Ankündigung von nicht nur einem, sondern gleich zwei neuen spannenden Teilen des beliebten Tomb Raider-Franchise begeistert. Die Zuschauer erhielten einen ersten Blick auf das langerwartete "Tomb Raider: Catalyst", das ambitionierte nächste Kapitel in "Lara Crofts"-Geschichte. Zudem wurden sie von der Ankündigung von "Tomb Raider: Legacy of Atlantis" überrascht, eine neu-interpretierte Version von Lara Crofts ikonischem ersten Abenteuer.

"Tomb Raider: Catalyst" befindet sich seit der Ankündigung der Partnerschaft mit Amazon Game Studios 2022 bei Crystal Dynamics in Entwicklung und stellt einen mutigen nächsten Schritt in der Serie dar, in dem sich Lara Croft auf ein Abenteuer durch Nordindien begibt. "Tomb Raider: Catalyst" spielt nach einer mystischen Katastrophe, die uralte Geheimnisse offenbart und die mysteriösen Mächte erweckt hat, die diese bewachen. Wenn die berüchtigtsten Schatzjäger aus der ganzen Welt in die Region reisen, macht Lara sich auf, die Wahrheit hinter der gespaltenen Landschaft aufzudecken und diejenigen zu stoppen, die ihre Macht zum eigenen Vorteil nutzen wollen. Während die uralte Welt mit der Gegenwart kollidiert, muss Lara entscheiden, welchen ihrer Rivalen und Verbündeten sie vertrauen kann, um eine Katastrophe zu verhindern und das Geheimnis zu schützen, das die Zukunft verändern kann.

Das Spiel basiert auf der Unreal Engine 5 und bietet die bisher grösste "Tomb Raider"-Welt. Lara durchstreift Landschaften voller Geheimnisse, steigt in verlorene Gräber vollgepackt mit komplexen Rätseln ab und löst uralte Geheimnisse mit ihrem Scharfsinn und reichhaltigem, angepassten Abenteuer-Tech. Spieler erleben eine spannende Geschichte über Vertrauen und Betrug, die Lara Croft auf neue Arten testet, und ist perfekt für langjährige Fans und Neueinsteiger geeignet.

"Tomb Raider: Catalyst" soll 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam erscheinen.

Amazon Game Studios, Crystal Dynamics und Flying Wild Hog haben überraschend auch "Tomb Raider: Legacy of Atlantis" enthüllt, eine moderne Neuinterpretation von Lara Crofts genre-definierendem Debüt im Jahr 1996. Das Spiel wird in Partnerschaft von Crystal Dynamics und Flying Wild Hog entwickelt und bietet atemberaubende Visuals mit der Unreal Engine 5, modernes Game Design und neue Überraschungen, die den Geist und die Atmosphäre des Originals einfangen.

Ihr macht euch als Lara Croft auf eine Quest um die verstreuten Teile des Scions zu finden – ein Artefakt von unschätzbarer Macht – und nutzt euren Verstand und Athletik, um exotische, verlorene Landschaften zu erkunden, tödliche Vorrichtungen zu lösen und sich gefährlichen Raubtieren zu stellen.

"Tomb Raider: Legacy of Atlantis" erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Die gefeierte Schauspielerin Alix Wilton Regan – bekannt aus "Dragon Age: Inquisition", "Cyberpunk 2077" und "Mass Effect 3" – stellt Lara Croft sowohl in "Tomb Raider: Catalyst" als auch in "Tomb Raider: Legacy of Atlantis" dar. Wilton Regans dynamische Darstellung von Lara gibt der ikonischsten Heldin im Gaming einen frischen Geist und Tiefgang und markiert eine neue Ära des "Tomb Raider"-Franchise.

"Tomb Raider ist eines der beliebtesten und längsten Franchises im Gaming und wir freuen uns, in Partnerschaft mit Crystal Dynamics zwei unterschiedliche Lara Croft-Abenteuer zu Spielern weltweit zu bringen. Dieses innovative neue Kapitel mit Tomb Raider: Catalyst und die durchdachte Neuinterpretation der Anfänge der Serie mit Tomb Raider: Legacy of Atlantis sind ein perfektes Beispiel für unser Bestreben, Entwickler mit mutigen kreativen Visionen zu unterstützen. Wir sind fokussiert darauf, reichhaltige, storybasierte Erlebnisse zu bieten, die sowohl bei langjährigen Fans als auch Neulingen Anklang finden und damit unser Engagement für hochwertige Spielerlebnisse weiter zu stärken."

Christoph Hartmann, VP von Amazon Game Studios

"Unsere Zusammenarbeit mit Amazon Game Studios war wirklich transformativ für diese ambitionierten Projekte. Amazons Partnerschaft hat uns die Ressourcen, Expertise und kreative Freiheit geboten, die für die Realisation ohne Kompromisse unserer Vision für beide Spiele nötig war. Mit Tomb Raider: Catalyst erschaffen wir unser bisher grösstes und innovativstes Tomb Raider, während Tomb Raider: Legacy of Atlantis es uns erlaubt, das Spiel, mit dem alles begann, durch eine moderne Brille zu erkunden. Die Zusammenarbeit mit Amazon hat uns gestärkt, um kreative Erlebnisse zu erschaffen, die Laras Erbe ehren und gleichzeitig die Grenzen des Möglichen für das Franchise verschieben."

Scot Amos, Head of Studio bei Crystal Dynamics

"Unsere Partnerschaft mit Crystal Dynamics und Amazon Game Studios ist eine der signifikantesten kreativen Unterfangen in unserer Geschichte. Unsere Leidenschaft und Expertise zu solch einer IP zu bringen ist sowohl Ehre als auch kreativer Nervenkitzel. Eine modern Neuinterpretation von Laras originalem Abenteuer zu erschaffen ist eine Verantwortung, die wir mit Leidenschaft und absolutem Fokus angehen. Mit Tomb Raider: Legacy of Atlantis erweitern wir das Universum und bleiben dabei loyal zu dem, was Fans immer geliebt haben. Wir können es kaum erwarten, dass Spieler aus der ganzen Welt die Ergebnisse unserer harten Arbeit und Hingabe erleben können."

Michał Szustak, CEO von Flying Wild Hog.