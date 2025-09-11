KI-generierte Stimmen in den Tomb Raider Remaster

Wie wir von Françoise Cadol, der Synchronsprecherin von Lara Croft seit 2008, erfahren, hat Aspyr Media die Protagonistin in den "Tomb Raider IV-VI Remastered" mithilfe von künstlicher Intelligenz neue Zeilen sprechen lassen. Der Haken an der Sache ist, dass die Sprachschauspielerin weder gefragt noch darüber informiert wurde. Daraufhin hat Cadol dem Entwicklerstudio eine Unterlassungsaufforderung zugestellt. In einem Post auf X können wir uns die generierten Sätze anhören:

ALERTE INFO — Le patch des remasters de Tomb Raider IV, V et VI par @AspyrMedia vient de sortir…



Mauvaise surprise pour les fans français de Lara Croft, certaines répliques de Françoise Cadol dans le tutoriel ont été refaites avec l’IA et ça s’entend ! pic.twitter.com/YRbZsY669H — Bastien D. Fry (@BastienDruker) August 15, 2025

Natürlich müssen diese Vorgänge noch bestätigt werden, beziehungsweise die rechtlichen Aspekte zwischen den Parteien geklärt werden. Vergleicht man die Zeilen aus den Remaster Versionen mit dem Original, so ergibt sich tatsächlich eine eher blecherne, roboterhafte Stimme ab einer bestimmten Stelle von "Tomb Raider 4-6 Remaster". Die gleiche Situation hat es auch mit der brasilianischen Schauspielerin Lene Bastos gegeben. Als sie dies ansprach, folgte eine Entschuldigung von Aspyr und das Versprechen, dass die KI-generierten Passagen in einem Update in ein paar Wochen aus dem Spiel entfernt werden.