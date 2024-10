Tomb Raider IV-VI Remastered angekündigt

Nach "Tomb Raider I-III Remastered" bekommen nun auch weitere Klassiker rund um die beliebte Archäologin Lara Croft einen Neuanstrich für moderne Plattformen. So kündigt Aspyr "Tomb Raider IV-VI Remastered" für die Plattformen PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 für den 14. Februar 2025 an. Einen Trailer und eine Beschreibung des Spiels gibt es hier:

Über Tomb Raider I-III Remastered

Ihr Erbe lebt fort!

"Spiele das nächste Serie Abenteuer von Tomb Raider in dieser Remaster-Kollektion der Darkness Trilogy.

Beinhaltete Spieltitel

Tomb Raider: The Last Revelation – Lara Croft entdeckt das verlorene Grab des ägyptischen Gottes Set, entfesselt diesen versehentlich und erfüllt somit eine uralte Legende – eine Legende, die die Menschheit in die Dunkelheit stürzt.

Tomb Raider: Chronicles – Durch die Ereignisse von The Last Revelation wird Lara Croft in einem ägyptischen Grab verschüttet und tot geglaubt. Bei ihrer Trauerfeier schwelgen ihre Nächsten in den Erinnerungen an die Geheimnisse ihrer Vergangenheit.

Tomb Raider: The Angel of Darkness – Eines Mordes bezichtigt, ist Lara auf der Flucht und lüftet dabei eine unheilvolle Verschwörung, bei der es um alchemistische Experimente und um die Suche nach uralten Artefakten geht.

Hauptmerkmale

Erlebe die klassische und die Remaster-Grafik: Spiele mit den originalen Polygon-Models oder wechsle jederzeit zur Remaster-Grafik

Bereise den Globus: Begib dich mit Lara Croft an eine Reihe ikonischer Orte wie Kairo, Rom, Paris und viele mehr

Erlebe Laras dunkelste Abenteuer: Lüfte die Geheimnisse aus Lara Crofts Vergangenheit und bringe Licht ins Dunkel ihres geheimnisvollen Verschwindens"