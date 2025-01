Tomb Raider IV-VI Remastered mit Verbesserungen

Aspyr Media hat jetzt verraten, dass "Tomb Raider IV-VI Remastered" auch diverse Verbesserungen im Vergleich zu den Originalspielen enthalten wird. Einige Beispiele dazu wurden gleichzeitig auch gegeben.

Nehmen wir als Beispiel mal das in "Tomb Raider IV-VI Remastered" enthaltene "Tomb Raider: The Angel of Darkness" aus dem Jahr 2003. Hier werden einige bisher ungenutzte Dialoge zusätzliche Hinweise und Erklärungen geben. An den Fähigkeiten des darin kurzzeitig spielbaren Kurtis Trent wurde ebenfalls geschraubt, wodurch das Spielerlebnis am Ende insgesamt runder sein soll.

In "Tomb Raider IV-VI Remastered" spielen wir erneut mit den originalen Polygon-Modellen oder wechseln jederzeit zur Remaster-Grafik. Dabei begeben wir uns mit Lara Croft an eine Reihe ikonischer Orte wie Kairo, Rom, Paris und viele mehr. Ausserdem lüften wir die Geheimnisse aus Lara Crofts Vergangenheit und bringen Licht ins Dunkel ihres geheimnisvollen Verschwindens.

"Tomb Raider IV-VI Remastered" erscheint am 14. Februar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.