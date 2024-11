Tomb Raider IV-VI Remastered mit Fotomodus

Abseits der formalen Ankündigung gibt es noch relativ wenige inhaltliche Informationen zu "Tomb Raider IV-VI Remastered", Das hat Aspyr jetzt geändert.

So gibt Aspyr bekannt, dass "Tomb Raider IV-VI Remastered" einen Fotomodus bieten wird. Dieser lässt uns Lara in den von uns gewünschten Posen ablichten und wird nahtlos in die Compilation integriert sein.

In "Tomb Raider IV-VI Remastered" spielen wir erneut mit den originalen Polygon-Modellen oder wechseln jederzeit zur Remaster-Grafik. Dabei begeben wir uns mit Lara Croft an eine Reihe ikonischer Orte wie Kairo, Rom, Paris und viele mehr. Ausserdem lüften wir die Geheimnisse aus Lara Crofts Vergangenheit und bringen Licht ins Dunkel ihres geheimnisvollen Verschwindens.

"Tomb Raider IV-VI Remastered" erscheint am 14. Februar 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.