Tomb Raider: Die ersten 16 Minuten aus der Switch-2-Version

Nach dem gestrigen Shadow Drop von "Tomb Raider" für Switch und Switch 2 hat Entwickler Crystal Dynamics mittlerweile auch die ersten 16 Minuten aus der Switch-2-Version des Action-Adventures veröffentlicht. Diese wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns der Beginn von "Tomb Raider" auf Nintendos neuer Hybridkonsole gezeigt. Dabei beginnt alles zunächst in einer Höhle, aber später sind auch Aussensequenzen zu sehen. Dabei können wir unter anderem schicke Licht-, Schatten- und Wettereffekte begutachten. Spannend wären hier noch die Unterschiede zur Switch-Version.

Mit der überraschenden Veröffentlichung gestern ist "Tomb Raider" damit erstmals für Nintendo-Konsolen verfügbar. Zuvor war das Action-Adventure schon für PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One und den PC veröffentlicht worden.