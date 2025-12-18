Tomb Raider für weitere Plattformen

Feral Interactive hat Portierungen von "Tomb Raider" für iOS und Android in Aussicht gestellt. Einen konkreten Releasetermin dafür gibt es auch schon.

Demnach wird "Tomb Raider" ab 12. Februar 2026 auch für iOS und Android erhältlich sein. Mit an Bord sind alle zwölf Erweiterungen. Ob es sonstige Änderungen zu übrigen Versionen gibt, ist dagegen noch unklar.

Schon jetzt gibt es dagegen einen Release Date Trailer zu den kommenden Mobile-Fassungen von "Tomb Raider" zu sehen. Dieser stimmt uns 31 Sekunden lang hauptsächlich mit packenden In-Game-Sequenzen auf die Portierungen ein.

Erst im November wurde "Tomb Raider" auch für Switch und Switch 2 veröffentlicht. Über Gameplay bzw. die ersten 16 Minuten aus der Switch-2-Version des Action-Adventures haben wir an dieser Stelle berichtet.

"Tomb Raider" war zuvor bereits für PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One und den PC verfügbar.