Tomb Raider: Weiteres Remake in Planung?

Momentan machen Gerüchte die Runde, dass sich ein weiteres Remake von "Tomb Raider" in Entwicklung befindet. Wir fassen alle dazu verfügbaren Informationen für euch zusammen.

So schreibt der Fanaccount "Society of Raiders" bei X (ehemals Twitter), dass ein neues Remake von "Tomb Raider" in der Mache ist. Leider beruft man sich dabei lediglich auf nicht näher spezifizierte anonyme Quellen. Da die die Enthüllung aber schon bei den Game awards erfolgen soll, dürften wir diesbezüglich ja sehr bald um einiges schlauer sein.

Hierbei würde es sich bereits um das zweite Remake des Action-Adventures mit Lara Croft handeln. Schon im Jahr 2007 erschien mit "Tomb Raider: Anniversary" nämlich eine neu aufgelegte Version für PS2, Xbox 360, Wii und PSP. Knapp vier Jahre später wurde sie auch für PS3 veröffentlicht.

Bereits bestätigt ist jedoch, dass es bei den Game Awards einen Blick auf die Zukunft von "Tomb Raider" geben wird. Es bleibt also spannend.