Sophie Turner dreht wieder Tomb Raider

Nach einer leichten Verletzung der Hauptdarstellerin Sophie Turner mussten die Dreharbeiten zur kommenden TV-Serie zu "Tomb Raider" unterbrochen werden. Nun wurde bekannt, dass diese sich von ihren Verletzungen erholt hat und an das Filmset zurückgekehrt ist.

Es ist weiterhin nicht bekannt, welche Verletzung sich Turner zugezogen hatte. Trotzdem scheint sich die Darstellerin, die vor allem als Sansa Stark in Game of Thrones sowie Jean Grey in den neueren X-Men-Filmen bekannt wurde, komplett erholt zu haben.

"Tomb Raider" selbst gilt bei MGM Amazon als Prestigeprojekt und wir nach der filmischen Umsetzung von Fallout als nächste grosse Videospiel-Verfilmung angesehen. "Tomb Raider" selbst wurde in der Vergangenheit bereits mit drei verschiedenen Filmadaptionen bedacht, in denen jeweils Angelina Jolie sowie Alicia Vikander in die Rolle der toughen Archäologin schlüpften.