Sophie Turner erleidet Verletzung beim Dreh

Die Dreharbeiten zur neuen „Tomb Raider“-Serie mussten vorübergehend gestoppt werden. Hauptdarstellerin Sophie Turner, die in der Produktion die Rolle von Lara Croft übernimmt, hat sich am Set verletzt. Aus Sicherheitsgründen wurde die Arbeit an der Serie zunächst pausiert.

Laut offiziellen Angaben handelt es sich um eine eher leichte Verletzung. Dennoch entschied sich das Produktionsteam, Turner ausreichend Zeit zur Erholung zu geben, bevor die Dreharbeiten fortgesetzt werden. Ein genaues Datum für die Wiederaufnahme steht aktuell noch nicht fest.

Die Serie basiert auf der bekannten „Tomb Raider“-Reihe und wird für Prime Video produziert. Neben Turner sollen auch namhafte Darsteller wie Sigourney Weaver und Jason Isaacs Teil des Casts sein.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin für die Serie wurde bislang nicht genannt. Durch die aktuelle Unterbrechung könnte sich der Release jedoch weiter nach hinten verschieben. Fans müssen sich also womöglich noch etwas länger gedulden.