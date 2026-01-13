Sophie Turner spricht über ihre Rolle als Lara Croft

Es ist unlängst bekannt, dass Sophie Turner in der kommenden, von Amazon produzierten Serie „Tomb Raider“ die Hauptrolle übernehmen und damit Lara Croft verkörpern wird. Im Gespräch mit den Kollegen von SiriusXM sprach der TV- und Filmstar jüngst über die verschiedenen Herausforderungen, denen sie sich in der Vorbereitung auf die Dreharbeiten stellen musste.

Laut Turner habe sie mehrere Monate benötigt, um in Form zu kommen, da sie zuvor keinen aktiven Muskelaufbau oder gezieltes Krafttraining betrieben habe. Während sie in Game of Thrones noch überwiegend in der Opferrolle zu sehen war, sei die Situation bei „Tomb Raider“ nun eine völlig andere.

Neben sportlichen Aktivitäten habe sie zudem zahlreiche Comics gelesen und die verschiedenen Videospiele der Reihe gespielt. Trotzdem möchte sie laut eigener Aussage ihre eigene Interpretation von Lara Croft auf den Bildschirm bringen, auch wenn sie die unterschiedlichen Medien als Inspirationsquelle genutzt habe.

Ausserdem wurde Turner darauf angesprochen, ob sie sich bereits mit Angelina Jolie über die Rolle ausgetauscht habe, was sie jedoch verneinte. Jolie verkörperte zu Beginn der 2000er-Jahre zweimal Lara Croft, als die Vorlage erstmals verfilmt wurde.