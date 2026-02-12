Tomb Raider für Mobiles

Feral Interactive hat bekannt gegeben, dass "Tomb Raider" ab sofort für iOS und Android über den App Store und Google Play Store verfügbar ist. Damit erscheint das erste vollständige Konsolenspiel von "Tomb Raider" für Mobilgeräte.

"Tomb Raider" erscheint für iOS und Android vollständig optimiert für eine breite Palette von Geräten und bietet Grafikvoreinstellungen, die Leistung oder hohe Wiedergabetreue priorisieren. Eine vollständig anpassbare Touchscreen-Oberfläche ermöglicht euch, das Lösen von Rätseln und Schiessereien nahtlos zu kombinieren, wobei auf unterstützten Geräten optionales gyroskopisches Zielen verfügbar ist. Eine vollständige Gamepad-Unterstützung ist ebenso enthalten wie die Unterstützung von Tastatur und Maus auf iPadOS und Android. Mit zwölf kostenlosen DLC-Paketen, die zusätzliche Upgrades, Outfits und ein Bonus-Herausforderungsgrab bieten, ist dies das vollständige "Tomb Raider"-Erlebnis für unterwegs.