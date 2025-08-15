Tombwater: Knackiger Showcase-Trailer

Abseits der formalen Ankündigung im vergangenen Dezember gab es bisher noch nicht viel von "Tombwater" zu sehen. Das haben Publisher Midwest Games und Entwickler Max Mraz of Moth Atlas jetzt geändert.

So demonstriert man uns in einem Showcase zu "Tombwater" kurz und knackig einige der darin enthaltenen Waffen. In Zahlen und Fakten ausgedrückt, spricht die zugehörige Pressemitteilung davon, dass wir im Spiel mit etwa 50 Tools Angriffe ausführen können. Dazu gehören sowohl konventionelle Waffen, wie etwa eine Shotgun oder eine Gatling Gun, aber auch an abgedrehtere Verteidigungsmittel, wie zum Beispiel einen Ölsprüher oder eine Edison-Kanone wurde gedacht.

"Tombwater" erscheint noch in diesem Jahr für den PC. Zu eventuellen Umsetzungen für die Konsolenwelt wurde bisher leider noch nichts gesagt.