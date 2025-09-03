November-Termin für Tombwater

Publisher Midwest Games und Max Mraz von Moth Atlas haben einen Erscheinungstermin für "Tombwater" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis November in Geduld üben.

So ist "Tombwater" ab 12. November erhältlich. Als Plattform wird dabei lediglich der PC genannt, wobei Portierungen des 2D-Action-Rollenspiels mit Soulslike-Elementen zumindest nicht unrealistisch erscheinen.

Begleitend gibt es einen neuen Release Date Trailer zu sehen. Dieser stimmt uns fast eine Minute lang auf "Tombwater" ein. Dabei werden hauptsächlich Gameplaysequenzen und das Kampfsystem gezeigt. Der verwendete Soundtrack ist aber auch sehr hörenswert.

Zuletzt hatten wir im August etwas von "Tombwater" gehört. Seinerzeit waren uns in einem kurzen Showcase-Trailer die einzelnen Waffen vorgestellt worden.

"Tombwater" war im Dezember 2024 enthüllt worden.