Tombwater: Releasetermin steht fest

Publisher Midwest Games und Max Mraz von Moth Atlas haben einen Termin für "Tombwater" bekanntgegeben. Aber damit war es mit den Neuigkeiten noch nicht vorbei.

Demnach wird "Tombwater" ab 31. März für den PC erhältlich sein. Ob danach Portierungen für weitere Plattformen folgen werden, ist noch unklar. Schon jetzt gibt es einen neuen Release Date Trailer zu sehen. Dieser stimmt uns fast eine Minute lang mit flott zusammengeschnittenen Gameplay-Sequenzen auf das 2D-Action-Rollenspiels mit Soulslike-Elementen ein.

Ausserdem wurde ein Update für die bereits verfügbare Demo von "Tombwater" veröffentlicht. Dieses ergänzt unter anderem neue Barrierefreiheitsoptionen und nimmt Optimierungen an der Spielbalance und den Kampfsequenzen vor.

"Tombwater" war im Dezember 2024 vorgestellt worden.