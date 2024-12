Tombwater angekündigt

Publihser Midwest Games und Entwickler Max Mraz of Moth Atlas (ja, die heissen wirklich so) kündigen "Tombwater" für den PC an. Einen ersten Trailer hat man gleichzeitig auch im Gepäck.

Hier bekommen wir 55 Sekunden lang bewegte Bilder aus "Tombwater" geboten. Dabei gibt es unter anderem Gameplay- und Story-Sequenzen zu sehen.

Bei "Tombwater" handelt es sich um ein 2D-Soulslike-Action-Rollenspiel. Wir spielen darin einen einsamen Revolverhelden, der auf der Suche nach einem verlorenen Freund in der namensgebenden verfluchten Geisterstadt ankommt. Die Bewohner der einst wohlhabenden Bergbaustadt sind darin vom Wahnsinn befallen. Monster und Schrecken streifen durch die Strassen, und es existieren nur noch wenige Seelen mit einem gesundem Menschenverstand. Wenn es gelingt, die unheimlichen Bestien der Stadt zu besiegen, gibt es jedoch eventuell noch Hoffnung.

"Tombwater" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für den PC.