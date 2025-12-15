TOMMI Deutscher Kindersoftwarepreis 2025

3'179 Kinder und Jugendliche haben in den vergangenen Wochen gezeigt, wie viel Gaming-Kompetenz in ihnen steckt. In über 40 Öffentlichen Bibliotheken testeten sie – begleitet von geschulten Bibliotheks-Mitarbeitenden – rund 70 Spiele und Bildungsangebote. Mit ihrem kritischen Blick, Spieleerfahrung und viel Wissen rund ums Thema Gaming entschieden sie als bundesweite Kinderjury darüber, welche Titel in diesem Jahr einen TOMMI erhalten.

Tommi Deutscher Kindersoftwarepreis // Copyright: KIKA

Bei der Preisverleihung am 14. Dezember 2025 wurden die Gewinner im Medienmagazin Team Timster bei KiKA bekanntgegeben.

Die Gewinner

Apps: Lazuli Buttons, funline Media GmbH

Lazuli Buttons, funline Media GmbH PC: Lonely Mountains: Snow Riders, Megagon Industries

Lonely Mountains: Snow Riders, Megagon Industries Konsole: Mario Kart World – Nintendo

Mario Kart World – Nintendo Jugendpreis Games: Split Fiction, Electronic Arts

Split Fiction, Electronic Arts Bildung: Rascal’s Escape – Frechdachs auf Reisen- the Good Evil GmbH

Rascal’s Escape – Frechdachs auf Reisen- the Good Evil GmbH Jugendpreis Bildung: The Feed, Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK)

The Feed, Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) Elektronisches Spielzeug: Flipslide, Moose Games

Flipslide, Moose Games Kita-Bestes Familienspiel: Edurino - Wörter und Sätze, Edurino

Die Verleihung des Kita-Preises erfolgt auf dem Kita-Online-Kongress im Mai 2026

Auch im Jahr 2025 fanden wieder inklusive Testphasen statt: Die Initiative "Gaming ohne Grenzen" begleitete und validierte den gesamten Prozess bereits zum vierten Mal und stellte sicher, dass Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen gleichberechtigt teilnehmen konnten.

"Der TOMMI zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie wertvoll die Perspektive von Kindern und Jugendlichen ist. Die Kinderjury prüft die digitalen Angebote selbst, vergleicht, bewertet und entscheidet. Wenn junge Menschen ihre Perspektiven einbringen, entstehen Räume für Selbstverwirklichung, Kreativität und echte Teilhabe. Die öffentlichen Bibliotheken spielen dabei eine zentrale Rolle: Sie bieten allen Kindern Zugang und sind gleichzeitig sichere Orte, an denen Medienkompetenz gestärkt wird. Mit dem Preis wird sichtbar, wie wichtig die Perspektive von Kindern und Jugendlichen für die Qualität digitaler Bildungs- und Spieleangebote ist – und wie Bibliotheken zu zentralen Orten für digitale Teilhabe und Medienkompetenz werden."

Karin Prien, Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und Schirmherrin des Awards

"Der TOMMI gibt auch kleineren Spielen eine Bühne und lässt Kinder selbst entscheiden, was sie richtig gut finden. Das gemeinsame Testen und Bewerten der Spiele macht Spass, stärkt ihre Medienkompetenz und zeigt, dass sie die digitale Welt aktiv mitgestalten können."

KiKA-Redakteurin Anne Reichenbach

Herausgeber und Partner des Preises

Herausgeber des TOMMI ist das Büro für Kindermedien FEIBEL.DE in Berlin. Partner des Preises sind der Verein Biblioplay!, biblio}suisse, Dein Spiegel, Deutscher Bibliotheksverband e.V. (dbv), Deutschlandfunk Kultur, Familie & Co, Game Verband, Gaming ohne Grenzen, KiKA, Kita-Onlinekongress, und das ZDF.