Tommi 2025: Das sind die nominierten Spiele

Die TOMMI-Fachjury hat in den vergangenen Wochen rund 70 spannende Spiele und digitale Lernangebote in acht Kategorien intensiv geprüft und ihre Nominierungen festgelegt. Jetzt sind die Kinder und Jugendlichen an der Reihe: Bis Mitte November können sie in über 40 Öffentlichen Bibliotheken in ganz Deutschland testen, bewerten und ihre Favoriten wählen. Denn beim TOMMI haben sie das letzte Wort. Alle Nominierten mit Begründungen finden Sie hier sowie im Anhang. Schirmherrin des Awards ist die Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Karin Prien.

Grössere Verleihung im KiKA und auf kika.de

Welche Spiele mit einem TOMMI gekürt werden, präsentiert das KiKA-Medienmagazin „Team Timster“ (KiKA/rbb/NDR). Ab Montag, dem 8. Dezember 2025, wird täglich ein Preisträger auf kika.de und in der KiKA-App bekanntgegeben. Die Verleihung des TOMMI in voller Länge wird am Sonntag, dem 14. Dezember 2025, um 20 Uhr bei KiKA gezeigt.

Testort Bibliothek

Bibliotheken sind zentrale Vermittler von Medienkompetenz. Sie verfügen über die notwendige technische Infrastruktur und medienpädagogische Expertise. Zudem ermöglichen sie Kindern und Jugendlichen die Teilhabe an der digitalen Welt – gerade auch jenen, die sich die neuesten technischen Errungenschaften nicht leisten können.

Die Fachjury 2025

Diese Fachjournalisten, Wissenschaftler und Pädagogen wirken unter dem Vorsitz des Medienexperten Thomas Feibel mit.

Herausgeber und Partner des Preises

Herausgeber des TOMMI ist das Büro für Kindermedien FEIBEL.DE in Berlin. Partner des Preises sind der Verein Biblioplay!, biblio}suisse, Dein Spiegel, der Deutsche Bibliotheksverband e.V. (dbv), Deutschlandfunk Kultur, Familie & Co, Gaming ohne Grenzen, KiKA, Kita-Onlinekongress, und das ZDF.

TOMMINIERTE 2025

APPS

Lazuli Buttons , funline Media GmbH

, funline Media GmbH Der gewaltige Nieser , Studio Monstrum

, Studio Monstrum Lazuli Einmaleins , funline Media GmbH

, funline Media GmbH Rascal’s Escape - Frechdachs auf Reisen , the Good Evil GmbH

, the Good Evil GmbH HORSE CLUB Pferde-Abenteuer mit neuem Feature „Fohlen auf Lakeside“ , Blue Ocean Entertainment AG

, Blue Ocean Entertainment AG The Feed , Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK)

, Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) Jo & Rubi: Archäologie am Hafen , Nukuna Interactive

, Nukuna Interactive EZRA & ALEX , Landesverband Kinder- und Jugendfilm Berlin e.V.

, Landesverband Kinder- und Jugendfilm Berlin e.V. Chipschach - Schach für Kids , Schach für Kids e.V.

, Schach für Kids e.V. Powerkids / Flag It!, Stiftung Kindergesundheit / Pfeffermind Consulting GmbH

PC

Oddada , Sven Ahlgrimm, Mathilde Hoffmann, Bastian Clausdorff

, Sven Ahlgrimm, Mathilde Hoffmann, Bastian Clausdorff The Guardian of Nature , Inlusio Interactive

, Inlusio Interactive Pumuckl und die Krone des Piratenkönigs (Beta) , Quantumfrog GmbH

, Quantumfrog GmbH Star Birds , Toukana Interactive GmbH

, Toukana Interactive GmbH Pioneers of Pagonia , Envision Entertainment GmbH

, Envision Entertainment GmbH Lonely Mountains: Snow Riders , Megagon Industries GmbH

, Megagon Industries GmbH Shoe it All! , Amberbite GmbH

, Amberbite GmbH Projected Dreams , Flawberry Studio GmbH

, Flawberry Studio GmbH Henry Halfhead Lululu , Entertainment GmbH

, Entertainment GmbH Nikoderiko: The Magical World, VEA Games/ Knights Peak

Konsolen

Kirby und das vergessene Land (Switch2) , Nintendo

, Nintendo Donkey Kong Bananza , Nintendo

, Nintendo Mario Kart World , Nintendo

, Nintendo Fling to the Finish , Daedalic

, Daedalic Once upon a puppet , Daedalic

, Daedalic BOULDER DASH 40th Anniversary , BBG Entertainment GmbH

, BBG Entertainment GmbH Just Dance 2025 Edition , Ubisoft

, Ubisoft Henry Halfhead , Lululu Entertainment GmbH

, Lululu Entertainment GmbH Eldrador Creatures Shadowfall , Wild River Games

, Wild River Games Rascal’s Escape - Frechdachs auf Reisen / Nikoderiko: The Magical World, the Good Evil GmbH / VEA Games / Knights Peak

Jugendpreis Games

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition , Nintendo

, Nintendo Split Fiction , Electronic Arts

, Electronic Arts The Darkest Files , Paintbucket Games

, Paintbucket Games Closer the distance , Osmotic Studios GmbH

, Osmotic Studios GmbH Yield! Fall of Rome , Daedalic

, Daedalic The Rogue Prince of Persia , Ubisoft

, Ubisoft Pioneers of Pagonia , Envision Entertainment GmbH

, Envision Entertainment GmbH Shoe it all! , Amberbite GmbH

, Amberbite GmbH AnoMed - Spurensuche in der KI , Universität zu Lübeck, AG Privacy & Security, ITS

, Universität zu Lübeck, AG Privacy & Security, ITS Nikoderiko: The Magical World, VEA Games/ Knights Peak

Bildung

Edurino Wörter und Sätze , Edurino

, Edurino Rascal’s Escape - Frechdachs auf Reisen , the Good Evil GmbH

, the Good Evil GmbH TukToro , a2zebra GmbH

, a2zebra GmbH Stabilo Bolly , Stabilo

, Stabilo Mambio - Lernen bis 100 , neurodactics GmbH

, neurodactics GmbH AnoMed - Spurensuche in der KI , Universität zu Lübeck, AG Privacy & Security, ITS

, Universität zu Lübeck, AG Privacy & Security, ITS Das Ilios Experiment , Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus e.V.

, Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus e.V. Lazuli Plus , funline Media GmbH

, funline Media GmbH Facts & Fake (3) , Telekom Stiftung

, Telekom Stiftung ** Oddada / PROMPT - Die Lernplan-App**, Sven Ahlgrimm, Mathilde Hoffmann, Bastian Clausdorff DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung

Jugendpreis Bildung