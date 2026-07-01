25 Jahre Tommi Games Award

Der Tommi Games Award – bislang als Deutscher Kindersoftwarepreis bekannt – wird in diesem Jahr zum 25. Mal verliehen und zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen für digitale Spiele und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche im deutschsprachigen Raum.

Tommi Deutscher Kindersoftwarepreis

Mehr als 40 Öffentliche Bibliotheken in Deutschland suchen dafür junge Gamerinnen und Gamer im Alter von 8 bis 16 Jahren, die als Mitglieder der TOMMI-Kinder- und Jugendjury die nominierten Titel testen und bewerten. Der Tommi ist ein bundesweites Partizipations- und Medienkompetenzprojekt.

Neu als Partner dabei sind die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (BzKJ) und klicksafe. Schirmherrin ist Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend Karin Prien.

Die Preisverleihung findet am Sonntag, 6. Dezember 2026, um 20 Uhr auf kika.de, in der KiKA-App und im TV im KiKA-Medienmagazin „Team Timster“ statt.

Was können Publisher einreichen?

Games für PC, Konsolen und Apps, elektronisches Spielzeug sowie digitale Bildungsangebote, Webseiten und Titel für Kita und Vorschule. Zugelassen sind Angebote bis USK 12.

Einreichungsformulare und Teilnahmebedingungen

Einsendeschluss ist der 24. August 2026.

Kinder- und Jugendjury gesucht

Mehr als 40 Öffentliche Bibliotheken suchen junge Gamerinnen und Gamer im Alter von 8 bis 16 Jahren, die als TOMMI-Kinder- und Jugendjury die nominierten Titel testen und bewerten.

Wer mitmachen möchte, wendet sich gerne an die teilnehmende Bibliotheken vor Ort.

Die Mitglieder der Fachjury 2026

Herausgeber und Partner

Herausgeber des TOMMI ist FEIBEL.DE - Büro für Kindermedien in Berlin. Partner sind u.a. Dein SPIEGEL, der Deutsche Bibliotheksverband e. V. (dbv), die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (BzKJ), Deutschlandfunk Kultur, Familie & Co, game – Verband, Gaming ohne Grenzen, KiKA, Kita-Onlinekongress, klicksafe und das ZDF.