Tomo: Endless Blue kommt auch für Switch 2

Entwickler Onibi hat eine Switch-2-Version von "Tomo: Endless Blue" in Aussicht gestellt. Damit hat man einen Wunsch der Fans erfüllt.

Während sich die erfolgreiche Kickstarter-Kampagne von "Tomo: Endless Blue" ihrem Ende zuneigt, wurde das Open-World-Action-Rollenspiel, in dem wir allerlei Kreaturen sammeln müssen, nun also auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole angekündigt. Onibis Gründer und CEO Benjamin Devienne hat einige Details dazu verraten:

"Die Community hat schon seit den ersten Tagen der Kickstarter-Kampagne nach der Nintendo Switch 2 gefragt. Bei "Tomo: Endless Blue" geht es darum, in See zu stechen, um seltene Kreaturen zu finden, sie mit nach Hause zu nehmen und eine Welt um sie herum aufzubauen. Diese Fantasiewelt passt sehr gut zur Nintendo-Hardware, und wir wollten die letzten Tage der Kickstarter-Kampagne damit krönen, dass wir bestätigen, dass die Veröffentlichung von "Tomo: Endless Blue" für die Switch 2 Teil unserer Pläne ist."

Einen Trailer zu der Switch-2-Version von "Tomo: Endless Blue" gibt es sogar schon jetzt zu sehen. Dieser bietet 33 Sekunden lang hauptsächlich Gameplay-Impressionen.

"Tomo: Endless Blue" ist damit für Switch 2 und den PC in der Mache, hat aber noch keinen Releasetermin.