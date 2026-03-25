Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden: Die Demo

Eine Insel voller Humor, Drama, Liebe und anderer Überraschungen wartet in der kostenlosen Demoversion von "Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden", die ab heute im Nintendo eShop erhältlich ist. Mit einer Nintendo Switch 2 oder einer Nintendo Switch erhalten ihr damit einen ersten Einblick in das bunte Inselleben, bevor das Spiel am 16. April auf beiden Konsolen startet.

In "Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden – Willkommensversion" könnt ihr bis zu drei Mii-Charaktere erstellen und die Verwaltung einer lebhaften Insel übernehmen. Euren Spielfortschritt aus der Demo könnt ihr später auf die Vollversion übertragen, sobald diese erscheint.

Ausserdem erhalten alle Spieler nach Abschluss der Demoversion ein Hamsterkostüm in einer zufälligen Farbe für ihre Mii-Charaktere.