Der Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden - Direct

In der heutigen "Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden"-Direct-Präsentation gewährte Nintendo einen weiteren Blick auf das erste neue Spiel der "Tomodachi" Life-Reihe seit mehr als zehn Jahren. Es wurden zahlreiche Besonderheiten und Elemente vorgestellt, die das Inselleben, das am 16. April auf Nintendo Switch beginnt, so besonders machen. Das Spiel ist auch mit Nintendo Switch 2 kompatibel.

In "Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden" könnt ihr Mii-Charaktere erstellen. Egal ob sie diese nach dem Vorbild von Familienangehörigen, Freundinnen und Freunden oder beliebig ausgedachten Figuren erstellen: Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Als Lebensraum dient eine Insel voller Leben und Möglichkeiten, auf der nahezu alles passieren kann. Sobald die individuellen Mii-Charaktere mitsamt ihrer eigenen Persönlichkeit, möglicher kleiner Eigenarten und ihren Wohnverhältnissen erschaffen wurden, können die Spieler beobachten, welche wunderbar witzigen Sachen sie anstellen. Sie hören sich an, was ihre Inselbewohner auf dem Herzen haben, helfen ihnen dabei, ihre Probleme zu lösen, sehen ihnen dabei zu, wie sie miteinander interagieren und Freundschaften pflegen und vieles mehr. Im Spiel verläuft die Zeit wie in der realen Welt, und tägliche Stippvisiten geben einen Einblick, wie die Mii-Charaktere ihr traumhaftes Leben auf der Insel verbringen.

Mit" Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden" beginnt ab dem 16. April ein illustres Inselleben der ganz besonderen Art auf Nintendo Switch.