Mit Tomodachi Life auf die Insel

Ab sofort könnt ihr mit "Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden" in das Inselleben starten. Zusammen mit euren Mii-Charakteren erlebt ihr einen Alltag voller Überraschungen, Freundschaften und Diskussionen. Ihr erschafft eure Mii nach dem Vorbild von Familie, Freunden oder bekannten Persönlichkeiten, wodurch jede Insel und ihre Geschichten individuell ausfallen.

Bei der Erstellung eurer Mii habt ihr viele Möglichkeiten. Ihr wählt Gesichtszüge, Frisuren und Augen aus oder beantwortet Fragen zum Aussehen. Zudem legt ihr Grösse, Körperform, Geschlecht, Partnerpräferenz, Stimme und Persönlichkeit fest. Ihr könnt euren Charakteren Eigenheiten wie Hibbeligkeit verleihen oder ihnen Wörter und Sprüche beibringen, die sie auf der Insel verwenden.

Als Verwalter der Insel kümmert ihr euch um eure Mii. Ihr helft ihnen, Vorlieben zu entdecken und Beziehungen aufzubauen. Wenn ihr Mii nebeneinander platziert, kommen sie ins Gespräch. So entstehen Freundschaften, Streitigkeiten oder Liebesbeziehungen. Es liegt an euch, die Mii zu fördern und ihnen gelegentlich eine Richtung vorzugeben.

Die Insel lässt sich nach euren Vorstellungen anpassen. Ihr könnt Bäume, Bänke oder Hüpfburgen platzieren, Grundstücke erweitern und Häuser verschieben. Dabei geben die Mii manchmal eigene Vorschläge ab. Die Insel bietet zudem verschiedene Orte:

Supermarkt: Hier gibt es kulinarische Delikatessen.

Boutique: Auswahl an Kleidung und Outfits.

Renovierungszentrum: Umgestaltung von Zimmern und Wohnräumen.

Nachrichtensender: Informationen über aktuelle Geschehnisse auf der Insel.

Werkstatt: Erstellung eigener Gegenstände wie Haustiere, Gerichte oder Hausfassaden.

Kostenlose Demo

Im Nintendo eShop steht eine kostenlose Demo bereit. Wenn ihr diese abschliesst, erhaltet ihr ein Hamsterkostüm in einer zufälligen Farbe für die Vollversion. Euer Spielfortschritt kann dabei übertragen werden.