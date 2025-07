Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 mit abgespecktem Soundtrack

Ersten Tests von "Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4" ist zu entnehmen, dass der Trendsport-Titel lediglich mit einem abgespeckten Soundtrack erscheinen wird. Der hauptsächliche Grund dafür ist einleuchtend.

Demnach haben es lediglich diese zehn Tracks aus den Originalspielen in "Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4" geschafft:

The Faction - Skate & Destroy

Gang Starr - Mass Appeal

JFA - Beach Blanket Bongout

RUN-D.M.C. - My Adidas

Motörhead - Ace of Spades

Del the Funky Homosapien - If You Must

AFI - The Boy Who Destroyed the World

Adolescents - Amoeba

CKY - 96 Quite Bitter Beings

Bodyjar - Not the Same

Hauptgrund dafür ist, dass es einige Lizensierungsprobleme mit den alten Titeln gab. Christopher Wilson, Vice President bei Activision Publishing erklärt aber, dass man auch neue Künstler und Songs einführen und gleichzeitig das Gefühl der Originalspiele behalten wollte. Die Vorschläge dafür stammten mitunter direkt von Tony Hawk.

"Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" wurde komplett neu entwickelt und vereint die klassischen Inhalte, welche die Fans in den 2000er Jahren bereits geliebt hatten, mit frischen Spielinhalten, wie neuen Skatern, noch krasseren Tricks, einem noch fetteren Soundtrack und – zum ersten Mal seit zehn Jahren – brandneuen Parks. Zusätzlich bietet man einen plattformübergreifenden Online-Multiplayer für bis zu acht Skater. "Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" wurde mit massig Liebe zum Detail von Iron Galaxy Studios in Zusammenarbeit mit Tony Hawk und Activision entwickelt und knüpft an die gefeierten Spiele "Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2" an.

"Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4" erscheint morgen für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.