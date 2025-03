Änderung in Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

Entwickler Iron Galaxy hat mittlerweile bestätigt, dass "Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" eine grundlegende Änderung im Vergleich zu den Originalen enthält. So wird der Karriere-Modus des vierten Teils nicht vorhanden sein.

Stattdessen werden in "Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" alle Herausforderungen in den Levels des vierten Teils zeitlich begrenzt sein und müssen in klassischen Zwei-Minuten-Läufen abgeschlossen werden. Im Originalspiel konnten wir uns dagegen noch frei in den Levels bewegen, Herausforderungen annehmen und Geld sammeln. Fans hatten gehofft, dass dieser Modus im Remake erhalten bleibt, aber es wird immerhin eine Free-Skate-Option geben.

"Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" wurde komplett neu entwickelt und vereint die klassischen Inhalte, welche die Fans in den 2000er Jahren bereits geliebt hatten, mit frischen Spielinhalten, wie neuen Skatern, noch krasseren Tricks, einem noch fetteren Soundtrack und – zum ersten Mal seit zehn Jahren – brandneuen Parks. Zusätzlich bietet man einen plattformübergreifenden Online-Multiplayer für bis zu acht Skater. "Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" wurde mit massig Liebe zum Detail von Iron Galaxy Studios in Zusammenarbeit mit Tony Hawk und Activision entwickelt und knüpft an die gefeierten Spiele "Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2" an.

"Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" erscheint am 11. Juli für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.