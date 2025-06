Beim gestrigen Xbox Games Showcase wurde bereits der Launchtrailer zu "Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4" gezeigt. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden wir fast zwei Minuten lang auf "Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4" eingestimmt. Dabei gibt es unter anderem ein paar flotte Gameplay-Sequenzen zu sehen, die ordentlich Lust auf den Trendsport-Titel machen.

"Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" wurde komplett neu entwickelt und vereint die klassischen Inhalte, welche die Fans in den 2000er Jahren bereits geliebt hatten, mit frischen Spielinhalten, wie neuen Skatern, noch krasseren Tricks, einem noch fetteren Soundtrack und – zum ersten Mal seit zehn Jahren – brandneuen Parks. Zusätzlich bietet man einen plattformübergreifenden Online-Multiplayer für bis zu acht Skater. "Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" wurde mit massig Liebe zum Detail von Iron Galaxy Studios in Zusammenarbeit mit Tony Hawk und Activision entwickelt und knüpft an die gefeierten Spiele "Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2" an.

"Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4" erscheint am 11. Juli für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.