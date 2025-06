Releasetermin für Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 auf Switch 2

Publisher Activision hat endlich einen Releasetermin für die Switch-2-Version von "Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" verkündet. Bisher war diesbezüglich nämlich nur vage vom Sommer die Rede gewesen.

Demnach wird "Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" am 11. Juli für Switch 2 veröffentlicht. Für die übrigen Plattformen war dieses Datum ja ebenfalls genannt worden, was bedeutet, dass alle Versionen des Trendsport-Titels simultan erscheinen werden.

"Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" wurde komplett neu entwickelt und vereint die klassischen Inhalte, welche die Fans in den 2000er Jahren bereits geliebt hatten, mit frischen Spielinhalten, wie neuen Skatern, noch krasseren Tricks, einem noch fetteren Soundtrack und – zum ersten Mal seit zehn Jahren – brandneuen Parks. Zusätzlich bietet man einen plattformübergreifenden Online-Multiplayer für bis zu acht Skater. "Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" wurde mit massig Liebe zum Detail von Iron Galaxy Studios in Zusammenarbeit mit Tony Hawk und Activision entwickelt und knüpft an die gefeierten Spiele "Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2" an.

"Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC in der Mache.