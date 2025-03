Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 angekündigt

Nachdem es ja auf einer Map in "Call of Duty: Black Ops 6" schon einen verdächtigen Teaser gab (unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle), wurde "Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" jetzt tatsächlich hochoffiziell angekündigt. Einen Trailer hatte man natürlich auch im Gepäck.

Hier werden wir knapp eineinhalb Minuten lang auf "Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" eingestimmt. Das Material stammt dabei aus der PC-Version des Trendsport-Titels.

"Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" wurde komplett neu entwickelt und vereint die klassischen Inhalte, welche die Fans in den 2000er Jahren bereits geliebt hatten, mit frischen Spielinhalten, wie neuen Skatern, noch krasseren Tricks, einem noch fetteren Soundtrack und – zum ersten Mal seit zehn Jahren – brandneuen Parks. Zusätzlich bietet man einen plattformübergreifenden Online-Multiplayer für bis zu acht Skater. "Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" wurde mit massig Liebe zum Detail von Iron Galaxy Studios in Zusammenarbeit mit Tony Hawk und Activision entwickelt und knüpft an die gefeierten Spiele "Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2" an.

"Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" erscheint am 11. Juli für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.