Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4: Infos zum Soundtrack

Entwickler Iron Galaxy schickt uns mit Infos zum Soundtrack von "Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4" ins Wochenende. So wurden jetzt erste Stücke daraus offiziell bestätigt.

Demnach werden wir in "Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4" gesichert folgenden Stücken lauschen können:

"Ace of Spades" von Motörhead

"Them Bones" von Alice in Chains

"Ultimate" von Denzel Curry

"Damaged Goods" von Gang of Four

"96 Quite Bitter Beings" von CKY

"Yankee and the Brave (Ep. 4)" von Run the Jewels

"King of the Beach" von Wavves

"Real Thing" von Turnstile

"Not the Same" von Bodyjar

"New Wage Salary" von End It

"Head" von Jeff Rosenstock

"Collard Greens" von Schoolboy Q und Kendrick Lamar

"Outta Here" von KRS-One

"Result" von TCMF

"Dog Years" von Urethane

"Charlotte" von Kittie

"Mass Appeal" von Gang Starr

"Faster than the World" von H20

"Roadkill" von Starcrawler

"Amoeba" von Adolescents

"Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" wurde komplett neu entwickelt und vereint die klassischen Inhalte, welche die Fans in den 2000er Jahren bereits geliebt hatten, mit frischen Spielinhalten, wie neuen Skatern, noch krasseren Tricks, einem noch fetteren Soundtrack und – zum ersten Mal seit zehn Jahren – brandneuen Parks. Zusätzlich bietet man einen plattformübergreifenden Online-Multiplayer für bis zu acht Skater. "Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" wurde mit massig Liebe zum Detail von Iron Galaxy Studios in Zusammenarbeit mit Tony Hawk und Activision entwickelt und knüpft an die gefeierten Spiele "Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2" an.

"Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" erscheint am 11. Juli für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.