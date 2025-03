Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 mit Bam Margera

Inzwischen wurde bestätigt, dass Bam Margera auch in "Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4" spielbar sein wird. Im bisherigen Roster hatte der kontroverse Skater noch gefehlt.

Dies geht offensichtlich auf eine Intervention von Tony Hawk höchstpersönlich zurück. Dieser wollte Bam Margera unbedingt auch in "Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4" sehen, aber Activision war zunächst dagegen. Sein Debüt feierte Margera seinerzeit im dritten Teil der Reihe.

"Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" wurde komplett neu entwickelt und vereint die klassischen Inhalte, welche die Fans in den 2000er Jahren bereits geliebt hatten, mit frischen Spielinhalten, wie neuen Skatern, noch krasseren Tricks, einem noch fetteren Soundtrack und – zum ersten Mal seit zehn Jahren – brandneuen Parks. Zusätzlich bietet man einen plattformübergreifenden Online-Multiplayer für bis zu acht Skater. "Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" wurde mit massig Liebe zum Detail von Iron Galaxy Studios in Zusammenarbeit mit Tony Hawk und Activision entwickelt und knüpft an die gefeierten Spiele "Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2" an.

"Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" erscheint am 11. Juli für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.