TopSpin 2k25: Season 2

2K gibt bekannt, dass Season 2 von "TopSpin 2K25" heute startet. Ihr könnt euch auf einen neuen Centre Court Pass, den für alle verfügbaren Weltranglistenführer Jannik Sinner als spielbaren Profi, Bekleidung im Spiel, einen Gucci Court und dem Gucci Tennis Cup Turnier freuen.

In Season 2 von "TopSpin 2K25" stehen eine Fülle an freischaltbaren weissen Wimbledon Belohnungen verfügbar sowie eine Reihe an neuen Items im Pro Shop. Ausserdem können Spieler im Centre Court Pass Season 2, eine Reihe an kosmetischen Items freischalten. Dazu gehört unter anderem ein Schläger, Schweissbänder, eine Jacke, Shorts, Leggins, und Tanktops.

Zusätzlich können über den Court Pass Season 2 zwei alternative Outfits für Cover Ikone Serena Williams freischalten. Auf dem Free Tier 5 erhalten Fans das Outfit, welches sie bei ihrem Wimbledon-Sieg 2015 trug, sowie das US Open Outfit von 2016, welches Spieler auf Free Tier 50 freischalten. Spieler, die den Premium Centre Court Pass für Season 2 kaufen, erhalten