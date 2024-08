TopSpin 2K25 - Season 3

Der Sommer wird heiss mit Saison 3 von "TopSpin 2K25", die diese Woche passend zu der US Open erscheint. Mit der neuen, kostenlos spielbaren Profi-Spielerin Caroline Garcia, der Einführung des Laver Cups in MyCAREER, dem neuen G.O.A.T.-Status, dem neuen Centre Court Pass und vielem mehr, bietet Saison 3 Vielzahl von Erfahrungen und Belohnungen, um den Ballwechsel am Laufen zu halten!

"TopSpin 2K25" folgt weiterhin dem realen Tenniskalender und stellt in jeder Saison besondere Turniere in den Mittelpunkt. In Saison 3 liegt der Schwerpunkt auf der US Open, dem Grand Slam-Turnier, das auf den legendären blauen Plätzen des Arthur Ashe Stadium im Flushing Meadows-Corona Park in Queens, New York, stattfindet. Spieler:innen können sich in dieser Saison im World Tour-Modus den Herausforderungen der US Open stellen und themenbezogene Belohnungen verdienen.

Caroline Garcia, eine französische Tennisspielerin der Spitzenklasse, die für ihren starken Aufschlag und ihre beachtlichen Erfolge bei Grand Slam-Turnieren bekannt ist, gesellt sich zum "TopSpin 2K25"-Kader. Mit dem Start von Saison 3 wird Garcia kostenlos und für alle Spieler im 2K-Tour- und Exhibition-Modus verfügbar sein.

Mit Saison 3 wird auch der Laver Cup in "TopSpin 2K25" eingeführt, bei dem Team Europe gegen Team World antritt. Sobald ihr den "Young Gun" -Status in MyCAREER erreicht haben, können sie im Spielmonat September am Laver Cup als spielbares Event in der Men's Tour von MyCAREER teilnehmen. Die Spieler werden als Team über mehrere Tage hinweg spielen und als MyPLAYER oder Profi auf den Platz gehen. Im Team Europa treten Spieler wie Sinner und Alcaraz an, während im Team Welt Konkurrenten wie Tiafoe und Shelton an der Spitze stehen, wobei alle offenen Plätze von voreingestellten MyPLAYER besetzt werden. Der Wettbewerb umfasst täglich vier Matches – drei Einzel und ein Doppel – und gipfelt bei Gleichstand in einem möglichen Tiebreaker-Doppel am entscheidenden dritten Tag. Die Tagessiege werden stufenweise gewichtet, wobei die Punkte je nach Tag von 1 bis 3 steigen, bis das erste Team 13 Punkte erreicht, mit dem Sieg prahlen darf und sich die prestigeträchtige Laver Cup Trophäe sichert.