TopSpin 2K25 Season 4: Neuer Trailer

Entlang des realen Tennis-Kalender liefert die ab dieser Woche erhältliche "TopSpin 2K25" Season 4 Spieler zwei ultimative Turniere des Sports: Die Rolex Paris Masters und die Nitto ATP Finals. Season 4 bringt den neuen, für alle spielbaren Pro Alexander Zverev ins Spiel und führt einige neue und spannende Inhalte ein. Dazu gehören die World Tour League, ein gratis, an Basketball angelehnten Austragungsort, einen brandneuen Centre Court Pass mit Pro-Outfits, kosmetischen Inhalten von beliebten Marken, Animationen und vieles mehr. In den nächsten acht Wochen können sich Spieler in Season 4 stürzen und sich durch die Belohnungen arbeiten.

Die aktuelle Weltranglistennummer zwei, Alexander Zverev, stösst zu "TopSpin 2K25" als gratis spielbarer Pro hinzu. Zverev ist ein prominenter, deutscher Tennisstar und stieg schnell die Rangliste durch sein kraftvolles Spiel auf. Er hat mehrere ATP Masters 1000 Titel gewonnen und einen starken Auftritt bei Grand Slam Turnieren. Mit der Veröffentlichung von Season 4 stösst Zverev zu der Liste bekannter Spieler hinzu, die für alle in 2K Tour und Freundschaftsspielen spielbar sind.

In Season 4 wird World Tour League eingeführt, ein neues Feature, das über einen zusätzlichen Reiter im World Tour Menü verfügbar ist. Um der Liga beizutreten, muss ein MyPLAYER Level 10 erreicht haben. Wenn ein MyPLAYER erstmalig der World Tour beitritt, wird dieser in den Eisen-Rang, dem niedrigsten Rang der Liga, eingestuft. Es gibt insgesamt acht Ränge: Eisen, Bronze, Silber, Gold, Platin, Saphir, Obsidian und Diamant. Ligapunkte werden durch das Spielen und Gewinnen von Spielen in World Tour verdient und führen so zum Aufstieg im Rang oder durch Verlust von Punkten zur Relegation in einen niedrigeren Rang. Ligapunkte und Rang werden zum Beginn jeder Saison zurückgesetzt, damit Spieler sich den heissbegehrten Diamant-Rang vor dem Ende jeder Saison verdienen müssen.

Passend zum realen Tip-Off des NCAA College Basketball, führt "TopSpin 2K25" das 2K Sports Center ein – das ultimative Basketball und Tennis Crossover. Diese einzigartige Spielstätte in Louisville, Kentucky, dem Mekka der College-Basketball Fangemeinde, bietet einen schicken, polierten Hartholzboden mit einer lebhaften Kulisse aus Tribünen und Sitzplätzen am Spielfeldrand.

Im Season 4 Centre Court Pass warten auf die Spieler 42 gratis Belohnungen und 106 Premium Belohnungen, die sie sich in ihrer eigenen Geschwindigkeit erspielen können, auch wenn eine neue Saison startet. Eine alternative Ära Version von Pete Sampras mit zwei seiner bekannten Looks können auf dem gratis Level 5 und gratis Level 50 des Season 4 Centre Court Pass freigespielt werden. Spieler, die den Premium Centre Court Pass Season 4 kaufen, können zudem, das Caroline Wozniackis ´23 Blue Outfit auf Level 30 und Frances Tiafoe Clay ´23 Outfit auf Level 50 freispielen. Wie gewohnt werden neue Items, brandneue Animationen und alternative Pro Outfits zum Pro Shop Seasonal Store hinzugefügt.