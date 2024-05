Serverprobleme hemmen TopSpin 2K25

"TopSpin 2K25" wird momentan von einigen Serverproblemen geplagt. Dies sorgt für zunehmende Kritik der Spieler.

So wird hauptsächlich moniert, dass "TopSpin 2K25" auch für den Einzelspieler-Modus eine konstante Internetverbindung benötigt. Durch die aktuellen Serverprobleme kann dieser aber nicht richtig genutzt werden. Oberste Forderung der Nutzer ist nun, dass Teile von "TopSpin 2K25" auch offline zugänglich gemacht werden sollten.

Zudem wird kritisiert, dass die Onlinefunktionen nur bis zum 31. Dezember 2026 garantiert werden oder theoretisch sogar vorher schon ohne Warnung gecancelt werden könnten. Angesichts der momentanen Problematik ist dies ein noch grösseres Ärgernis. 2K hat die aktuelle Situation bisher lediglich anerkannt und dankt für die Geduld.

Spiele bekannte Turniere und erklimme die Weltrangliste der ATP Tour mit einer grossen Anzahl an Wettkampfmodi in "TopSpin 2K25". Lerne in der TopSpin Academy von Tennislegende John McEnroe und mache dir sein detailliertes Fachwissen zunutze, um in MyCAREER einen Grand Slam zu gewinnen oder online auf der 2K Tour und der World Tour gegen andere Spieler zu bestehen.

"TopSpin 2K25" erschien am 26. April für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.