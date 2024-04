2K kündigte heute den offiziellen Soundtrack des Spiels samt einem von dem renommierten Musiker BT komponierten Stück an.

In seiner 25-jährigen Laufbahn hat sich BT – mit bürgerlichem Namen Brian Transeau – einen Namen als Grammy-nominierter Musikproduzent, Komponist, Technologie-Ikone, Multiinstrumentalist und Songwriter gemacht. Er ist ein Pionier der Genres Trance und IDM, den Wegbereitern für die heutige EDM. BT genoss eine klassische Musikausbildung und entwickelte zahlreiche wichtige Plugins, die für Musikproduzenten weltweit unverzichtbar geworden sind. Neben seinen eigenen Stücken schreibt, produziert und remixt BT unter anderem Songs von Peter Gabriel, Depeche Mode, NSYNC, Sting, David Bowie, Death Cab for Cutie, The Roots, Madonna, Britney Spears, Tiesto und anderen Künstlern. Darüber hinaus betätigt er sich auch als Filmkomponist und machte insbesondere durch seine Beiträge zur Filmmusik von Monster und The Fast and The Furious von sich reden. Zu seinen weiteren Projekten zählen die Komposition von Musik für das Tomorrowland im Disneyland Shanghai sowie Web3-Projekte, audiovisuelle Musik und komplett generative 3D-Kunst.

Auch der Offcourt-Botschafter und bekennende Tennis- und "TopSpin 2K"-Fan Pete Wentz, besser bekannt als Bassist und Songwriter der preisgekrönten und Grammy-nominierten Band Fall Out Boy, steuert einen Track zum Soundtrack des Spiels bei: eine Version des Fall Out Boy-Songs "Heartbreak Feels So Good" aus dem neuesten Album der Band "So Much (For) Stardust", die von dem berühmten DJ Dillon Francis neu gemixt wurde. Der Remix feierte seine Premiere im offiziellen Ankündigungs-Trailer von "TopSpin 2K25".

Der Soundtrack von "TopSpin 2K25" vereint mit Stars wie Armin van Buuren, Swedish House Mafia, Diplo, Calvin Harris, Drake, Halsey, Pharrell, Justin Timberlake, DeadMau5, Kaskade und weiteren ein Who’s who der EDM- und Popmusik-Szene.

Der TopSpin 2K25-Soundtrack