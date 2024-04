TopSpin 2K25: Spielmodi und weitere Details enthüllt

Im aktuellen Centre Court Report: Meet the Modes-Video von "TopSpin 2K25" führen Game Director Remi Ercolani und Associate Principal Designer Jesse Scott die Fans durch das Spiel. Alles beginnt in der TopSpin Academy, in der man die Kernmechaniken des Spiels erlernt. Unterstützt von Audiokommentaren der Tennislegende John McEnroe wird man an grundlegende Lektionen herangeführt wie Positionierung, Timing und Schlagauswahl.

In den fortgeschrittenen Lektionen geht es dann an Techniken wie Power-Aufschläge, Lobs und mehr. Darüber hinaus gibt es Lektionen, bei denen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Spielstile erklärt werden, die bei der Konfiguration des eigenen MyPLAYERs zur Wahl stehen.

Zum Einstieg empfiehlt es sich erst einmal, an Freundschaftsspielen teilzunehmen. Offline kann man hier wahlweise im Einzelspieler-Modus Einzel und Doppel mit KI-Partnern spielen oder im lokalen Mehrspieler-Modus für bis zu vier Spieler Einzel und Doppel mit menschlichen Partne. Auch Online-Mehrspieler-Freundschaftsspiele mit fähigkeitsbasiertem Zufalls-Matchmaking werden bei Veröffentlichung des Spiels samt Cross-Plattform-Unterstützung möglich sein, für die Zukunft sind zudem Mehrspielerpartien unter Freunden geplant.

Wer seine Fähigkeiten in der TopSpin Academy geübt und in Freundschaftsspielen erprobt hat, kann im nächsten Schritt zwischen drei Optionen wählen: 2K Tour, MyCareer oder World Tour. Bei der 2K Tour sucht man sich einen der lizenzierten Profis aus und fordert online die Profis anderer Spieler heraus. Jeden Tag bietet sich durch spezielle Profi-Gegner und Ziele die Gelegenheit, Punkte zu verdienen und die Bestenliste der 2K Tour zu erklimmen.