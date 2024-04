TopSpin 2K25: Einige Inhalte fehlen zum Launch

Game Director Remi Ercolani von Entwickler Hangar 13 hat angekündigt, dass zum Launch einige Inhalte in "TopSpin 2K25" fehlen werden. Um welche es sich genau handelt, wurde ebenfalls verraten.

So sagte Ercolani in einem Interview, dass "TopSpin 2K25" zum Launch weder Doppel noch Online-Modus bieten wird. Besagte Inhalte werden zu einem späteren Zeitpunkt per Update nachgereicht. Wann genau das sein wird, liess er jedoch noch offen.

Spiele bekannte Turniere und erklimme die Weltrangliste der ATP Tour mit einer grossen Anzahl an Wettkampfmodi in "TopSpin 2K25". Lerne in der TopSpin Academy von Tennislegende John McEnroe und mache dir sein detailliertes Fachwissen zunutze, um in MyCAREER einen Grand Slam zu gewinnen oder online auf der 2K Tour und der World Tour gegen andere Spieler zu bestehen.

"TopSpin 2K25" erscheint am 26. April für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.