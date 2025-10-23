Tormented Souls II - Launch-Trailer

Das Warten hat für Fans klassischer Survival-Horror-Spiele endlich ein Ende. Die Indie-Entwickler von Dual Effect bringen mit "Tormented Souls 2" den Nervenkitzel der Neunzigerjahre einer ganz neuen Generation näher.

Im Launch-Trailer zu "Tormented Souls 2" wird Carolines epischer Kampf ums Überleben gezeigt...

Nach den Schrecken im Wildberger-Krankenhaus hatte sich Caroline Walker auf ein normales Leben mit ihrer Schwester Anna gefreut. In den folgenden Monaten litt Anna jedoch unter Visionen von Gewalt und Tod, in deren Folge sie verstörende Szenen zeichnete, die sich nur allzu bald bewahrheiten sollten.

Um sie von ihren Qualen zu befreien, reist die verzweifelte Caroline in den abgelegenen Ort Villa Hess, wo sich ein rätselhaftes Krankenhaus tief in den Bergen des südlichen Chile befindet. Hinter dem freundlichen Lächeln des Klinikpersonals verbirgt sich jedoch ein erschreckendes Geheimnis, und bald finden sich die beiden Schwestern im Zentrum eines völlig neuen Albtraums wieder