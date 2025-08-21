Tormented Souls 2 mit Release-Datum

Ein neues Grauen kündigt sich an: Tormented Souls 2 erscheint am 23. Oktober 2025.

Nach der traumatischen Entführung ihrer Schwester Anna durch Mutter Lucia und deren fanatischen Kult findet sich Caroline Walker gefangen in den Mauern eines labyrinthartigen Klosters wieder. Als die Dunkelheit einbricht, trifft sie unerwartet auf einen alten Freund, die Nagelpistole, und beginnt einen verzweifelten Kampf, um diesem unheiligen Ort zu entkommen. Doch erst nach der Flucht aus dem Kloster offenbart sich das wahre Grauen der abgeschiedenen Stadt Villa Hess. Caroline muss erneut ihre übernatürlichen Fähigkeiten einsetzen, um auf die geheimnisvolle „andere Seite“ des Orts zu gelangen, und sich den furchterregenden Kreaturen stellen, die dort lauern…

"Tormented Souls 2" erscheint am 23. Oktober 2025 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.