Tormented Souls II kommt auch für Switch 2

Publisher PQube und Entwickler Dual Effect haben "Tormented Souls II" auch für Switch 2 in Aussicht gestellt. Einen Releasetermin für die Portierung gibt es ebenfalls schon.

Demnach wird "Tormented Souls II" ab 15. Oktober auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole erhältlich sein. Im Handel wird optional eine Game-Key Card angeboten. Inhaltliche oder technische Unterschiede zu den anderen Versionen gibt es offenbar nicht.

Einen Trailer zur Switch-2-Version von "Tormented Souls II" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Dieser bietet fast eine Minute lang eine kurzweilige Mischung aus Story-Sequenzen und Gameplay. Die musikalische Untermalung passt wunderbar dazu.

"Tormented Souls II" erschein bereits am 23. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC.