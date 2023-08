Tormented Souls II enthüllt

Publisher PQube und Entwickler Dual Effect kündigen "Tormented Souls II" an. Einen Trailer zu dem Survival-Horror-Sequel zeigt man gleichzeitig auch.

In "Tormented Souls II" kehrt Caroline Walker zurück. Erkunde schaurige Klöster und andere düstere Orte. Kämpfe mit behelfsmässigen Waffen gegen schreckliche Kreaturen, während du versuchst, deine verfluchte Schwester zu retten. Stelle dich mächtigen Kreaturen in aufregenden Kämpfen, die du nur mit einer Reihe von behelfsmässigen Waffen besiegen kannst. Hinter jeder Ecke könnten die Feinde lauern, gehe also sparsam mit deinen Ressourcen um, wenn du am Ende überleben willst.

"Tormented Souls II" erscheint im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.