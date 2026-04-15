Total Chaos erscheint für Nintendo Switch

Der psychologische Horror-Titel "Total Chaos" erscheint bald auch für die Nintendo Switch 2. Wie bestätigt wurde, soll die neue Version bereits am 29. April 2026 veröffentlicht werden.

Technisch wird das Spiel auf der neuen Konsole angepasst: Im Docked-Modus läuft "Total Chaos" in 1080p, im Handheld-Modus in 720p. Zudem gibt es verschiedene Performance-Optionen mit einer Ziel-Framerate von bis zu 60 FPS sowie Unterstützung für Gyro- und Maussteuerung über die Joy-Con 2.

Inhaltlich ist ebenfalls die aktuellste Version enthalten. Dazu gehört unter anderem das New-Game+-Update mit einem alternativen Ende sowie einem neuen Gegnertyp namens „The Hunter“. Damit erhalten Switch-2-Spieler direkt den vollen Umfang der erweiterten Inhalte.