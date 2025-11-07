Total Reload verfügbar

Wir schreiben den 07. November und das bedeutet, "Total Reload" ist nun auf dem PC verfügbar. In dem First-Person Puzzler von TORSHOCK haben wir keine geringere Aufgabe, als einer künstlichen Intelligenz namens 'Hawking' dabei zu helfen, das Universum neu zu starten. In einer technisch anmutenden Umgebung lösen wir in erster Linie knifflige Rätsel, um etwa die Energieversorgung aufrecht zu halten. Zwei Trailer geben uns einen Einblick in die Welt von "Total Reload":

Über Total Reload

"Haben Sie sich jemals in einer Situation befunden, in der alles so katastrophal war, dass Sie einfach nur die Einstellungen zurücksetzen und von vorne beginnen wollten? In diesem Spiel haben Sie die Chance, das ehrgeizigste Projekt, das jemals ausser Kontrolle geraten ist, neu zu starten. Was für ein Projekt? Das Universum selbst!

Sie werden sich in einem erstaunlichen Mechanismus wiederfinden, dessen Ausmass die Fantasie in Erstaunen versetzen wird. Übernehmen Sie die Kontrolle über seinen einsamen Bewohner – die künstliche Intelligenz namens HAWKING – und können zahlreiche Orte besuchen, die mit verschiedenen technischen Geräten ausgestattet sind.

Lösen Sie räumliche Rätsel, ändern Sie die grundlegenden Gesetze der Physik, um alle Systeme dieses unglaublichen Mechanismus zu aktivieren und einen Prozess namens TOTAL RELOAD zu starten!

Spielfunktionen

Die Spielwelt von TOTAL RELOAD besteht aus vielen Orten, die durch spezielle Geräte für schnelle Bewegungen, sogenannte Quantentransporter, verbunden sind.

Jeder Standort verfügt über unterschiedliche Energiequellen, die Sie mit Quantentransportern zu einem einzigen Netzwerk kombinieren müssen. Einige Energiequellen befinden sich an schwer zugänglichen Orten. Um dorthin zu gelangen, müssen Sie Kabel verwenden, um verschiedene Objekte vorübergehend mit Strom zu versorgen: bewegliche Plattformen, Sensorgitter, Energiefilter und geschlossene Türen.

In TOTAL RELOAD müssen Sie lernen „mit Drähten zu denken“ oder, mit anderen Worten, zu verstehen, dass Sie durch die vorübergehende Stromversorgung verschiedener Objekte an zuvor unzugängliche Orte gelangen können.

Die Handlung des Spiels wird auf ungewöhnliche Weise präsentiert. Zu Beginn übernehmen Sie die Kontrolle über den Körper der Hauptfigur – einer künstlichen Intelligenz namens HAWKING, während das Gehirn der KI unabhängig funktioniert und erkennt, dass der Körper nun von jemand anderem kontrolliert wird. Daher kommuniziert HAWKINGs Gehirn regelmässig mit Ihnen über Textkommentare, die zu bestimmten Zeitpunkten auf dem Bildschirm erscheinen. An manchen Orten findest du spezielle Symbole, die du in verschiedenen Sequenzen scannen und mithilfe dieses Systems Fragen für die KI stellen kannst.

Dies ist eine Geschichte über Einsamkeit und schwierige Herausforderungen, die sich einem selbst stellen, eine Geschichte über die Suche nach absolut universellem Wissen. In gewisser Weise handelt es sich hierbei um eine metaphorische Erzählung, die sich hinter der Science-Fiction verbirgt und über die Spieleentwickler selbst handelt, die allein versuchen, eine schwierige Aufgabe zu erfüllen und verschiedene intellektuelle Hindernisse zu überwinden. Das Spiel wird auch Verweise auf die Werke realer Persönlichkeiten enthalten, beispielsweise auf die Lieder der Rockband Muse und das Buch von Robert Heinlein."