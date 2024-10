Total War: Empire erscheint für iPhone & Android

Feral Interactive kündige heute an, dass der Strategie-Klassiker "Total War: Empire" (Creative Assembly) am Donnerstag, den 21. November, für iOS und Android erscheinen wird.

In "Empire", der bisher grössten "Total War"-Kampagne für Mobilgeräte, treffen die europäischen Grossmächte des 18. Jahrhunderts in einem Wettlauf um die Vorherrschaft auf dem gesamten Globus aufeinander. Jede der elf spielbaren Fraktionen kann sich die wissenschaftlichen Fortschritte der Zeit zunutze machen und neue Industriemaschinen zur Herstellung von Waffen und Schiesspulver einsetzen, um ihre Angriffe zu verstärken. Seeschlachten mit schwer bewaffneten Flotten werden in Echtzeit ausgetragen, wobei die Beherrschung der Meere sowohl für die Eroberung als auch für die Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist, während die Spieler Anspruch auf neue Kolonien erheben und bestehende Handelsrouten schützen.

"Total War: Empire" auf dem Handy enthält die vollständige Kampagne sowie"Road to Independence", eine episodische Mini-Kampagne, in der ihr revolutionäre Truppen anführt, um die amerikanischen Kolonien von der britischen Herrschaft zu befreien. Eine weitere Kampagne - "Warpath" - mit neuen Einheiten, Fraktionen und einer stark erweiterten nordamerikanischen Kampagnenkarte ist für eine Erweiterung nach der Veröffentlichung als In-App-Kauf geplant.